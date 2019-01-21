«Барселона» объявила о переходе Кевина-Принса Боатенга из «Сассуоло» - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 23:34Источник: ФК «Барселона»

«Барселона» объявила о переходе Кевина-Принса Боатенга из «Сассуоло»

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает пресс-служба испанской команды.

31-летний хавбек подписал контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный до конца текущего сезона. Соглашение включает в себя сумму отступных в размере восьми миллионов евро.

В текущем сезоне Боатенг в составе итальянского клуба принял участие в 15 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

В своей карьере футболист играл за «Айнтрахт», «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке», «Портсмут», «Тоттенхэм», дортмундскую «Боруссию» и «Герту».

Таблица трансферов РПЛ здесь

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