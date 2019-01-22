Ахмед Айдамиров: «Ньюкасл» не вел переговоры с «Ахматом» по Мохаммади» - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 10:48Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Ахмед Айдамиров: «Ньюкасл» не вел переговоры с «Ахматом» по Мохаммади»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе «Ньюкасла» к защитнику грозненского клуба Миладу Мохаммади.

«Впервые слышу, пока это похоже на слухи. На нас никто не выходил, с англичанами переговоры не вели. Так что ничего не знаю об этом.

Много игроков еще покинут команду? Уже ушел Думбия, с остальными не планируем расставаться. Что касается усиления, работа всегда идет, она не прекращается. Если найдем подходящую кандидатуру, договоримся, то все возможно.

Останется ли Швец в команде? На сегодняшний день он точно останется в «Ахмате», – сказал Айдамиров для Sport24.ru.

В текущем сезоне 25-летний иранец провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

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