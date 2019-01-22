«Зенит» и «Спортинг» не могут договориться о трансфере Акуньи - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 10:51Источник: A BolaАвтор: Сметанникова Дарья

«Зенит» и «Спортинг» не могут договориться о трансфере Акуньи

«Зенит» предложил защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье контракт на четыре года с зарплатой 2,5 млн евро в год.

Как сообщает A Bola, «Зенит» и «Спортинг» пока не могут договориться по бонусной части трансфера Акуньи.

«Спортинг» хочет получить за 27-летнего аргентинца 18 млн евро и 2 млн евро бонусами. Однако «Зенита» предлагает 16 млн евро и еще 4 млн евро бонусами. Переговоры между клубами продолжаются.

В текущем сезоне на счету Акуньи 24 матча за «Спортинг», в которых он забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. В активе защитника также 16 матчей за сборную Аргентины.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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