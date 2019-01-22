Пицци покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии

Футбол 22 января 2019 12:09 Автор: Сметанникова Дарья

Испанский тренер Хуан Антонио Пицци сообщил, что покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии, с которой работал с ноября 2017 года.

Накануне Саудовская Аравия проиграла команде Японии (0:1) в 1/8 финала Кубка Азии.

«Я счастлив и благодарен своим игрокам. Моя работа в сборной окончена. О продлении контракта со мной никто не говорил. Где продолжу карьеру, пока не знаю», - приводит слова Пицци Sports Max.

Напомним, под руководством Пицци сборная Саудовской Аравии заняла третье место в группе А на чемпионате мира-2018, куда также входили Россия, Уругвай и Египет.