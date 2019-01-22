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Футбол22 января 2019 13:30Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

СМИ: «Галатасарай» готов купить Адриано за 6 млн евро, «Спартак» требует 10 млн

Нападающий «Спартака» Луис Адриано близок к переходу в чемпионат Турции.

«Галатасарай» предложил за 31-летнего бразильца шесть млн евро. Однако «Спартак» хочет выручить за продажу Адриано 10 млн евро. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что интерес к нападающему также проявляет «Бешикташ».

Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» зимой 2017 года. В текущем сезоне Адриано принял участие в составе красно-белых в 20 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивается стоимость нападающего в 6,5 миллиона евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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