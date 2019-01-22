Стало известно, кого Кокорин назвал баранами

Футбол 22 января 2019 16:37 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий прокомментировал письмо нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который сейчас находится в СИЗО «Бутырка».

Кокорин ответил на письмо одного из болельщиков команды, где посоветовал ему не переживать по поводу критики со стороны других людей. В письме футболист называет народ «стадом баранов».

«Выходки Кокорина с Мамаевым я не поддерживаю, но, как человек разумный, я понимаю, что случилось сегодня. А сегодня выложили письмо Кокорина фанату, где он пишет, что народ — это стадо. Разговаривая с Кокориным, я узнал, что это письмо он писал на третий или четвертый день после того, как оказался в Бутырке. Кого он имел в виду? Слова Кокорина, сказанные лично мне: баранами он называет тех, кто свидетельствовал против него. Типа «не надо слушать этих баранов», потому что у него своя версия. Он говорит о том, что потерпевшие с ним примирились и пожали руку, а потом, дескать, пошли и подали заявление. Мне, как практику, подозрительно, что близится дата очередного продления срока содержания, и тут возникает это письмо и шквал возмущения в обществе в адрес Кокорина. Кроме того, «Невские новости» опубликовали это письмо урезанным, и фраза вырвана из контекста полного письма», - цитирует Пятницкого Sport24.ru.

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.