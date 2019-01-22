Отец пропавшего аргентинского футболиста: Надеюсь получить хорошие новости

Футбол 22 января 2019 16:58 Источник: Get French Football News Автор: Сметанникова Дарья

В понедельник вечером частный самолет аргентинского нападающего Эмилиано Сала пропал с радаров за час до приземления в Кардифф.

Отец футболиста Орасио Сала прокомментировал пропажу сына.

«Я не могу поверить в случившееся. Я в отчаянии. Не знаю, что произойдет дальше. Надеюсь получить хорошие новости. Моя семья ни о чем не знала, мне пришлось им рассказать. Для Эмилиано, как и для всех нас, переход в «Кардифф» был большим шагом вперед. Он всегда усердно боролся и трудился. Скромный парень», - приводит слова отца игрока Get French Football News.

Футболист перешел в «Кардифф» из «Нанта» два дня назад за 20 млн евро. В понедельник Сала направился на частном самолете в Уэльс из Франции. Его самолет пропал с радаров в районе 20 часов. Перед пропажей самолета над Ла-Маншем, экипаж запрашивал разрешение на посадку.

Поиски, пропавшего футболиста, ведутся к северу от острова Олдерни с помощью вертолетов и катеров.

Самолет с новичком «Кардиффа» пропал с радаров. Подробности