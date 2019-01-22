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Футбол22 января 2019 17:46

Кудряшов может стать игроком «Зенита»

«Зенит» вступил в борьбу за бывшего защитника «Рубина» Федора Кудряшова. Об этом сообщает «Чемпионат».

Помимо «Зенита» на 31-летнего футболиста претендует «Краснодар».

Отмечается, что несмотря на расторжение контракта с «Рубином, Кудряшов пока не получил статус свободного агента из-за того, что не состоялось заседание палаты по разрешению споров. Защитник получит этот статус только 26 января.

Кудряшов покинул «Рубин» 10 января. За казанский клуб игрок сборной России выступал с 2017 года.

В этом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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