«Кардифф Сити»: Продолжаем молиться в ожидании позитивных новостей о Сале

Футбол 22 января 2019 18:34 Источник: ФК «Кардифф Сити»

В «Кардифф Сити» прокомментировали инцидент с пропажей самолета, на котором летел новичок команды аргентинский нападающий Эмилиано Сала.

«Мы были потрясены, услышав новость о том, что самолет пропал. Мы ожидали, что Эмилиано прибудет вчера вечером в Кардифф, и сегодня должен был быть его первый день в команде.

Наш владелец Тан Шри Винсент Тан и председатель Мехмет Далман очень обеспокоены этой ситуацией. Сегодня утром мы в первую очередь приняли решение прекратить тренировки, так как все мысли команды, персонала и всего клуба связаны с Эмилиано.

Мы все в «Кардифф Сити» хотели бы поблагодарить наших болельщиков и всю футбольную семью за поддержку в это трудное время. Мы молимся о получении позитивных новостей.

Клуб сделает следующее заявление, когда появится больше информации», - говорится в заявлении пресс-службы «Кардифф Сити», опубликованном на официальном сайте английской команды.

Напомним, что футболист перешел в «Кардифф» из «Нанта» два дня назад за 20 млн евро. В понедельник Сала направился на частном самолете в Уэльс из Франции. Его самолет пропал с радаров в районе 20 часов. Перед пропажей самолета над Ла-Маншем, экипаж запрашивал разрешение на посадку.

Поиски, пропавшего футболиста, ведутся к северу от острова Олдерни с помощью вертолетов и катеров.

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ