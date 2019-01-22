СМИ: Азар договорился о контракте с мадридским "Реалом" 

Футбол 22 января 2019 18:39 Источник: «Советский спорт»

Как сообщил в своем видеоблоге El Chiringuito ("закусочная") известный испанский журналист (бывший главный редактор газеты Marca) Эдуардо Инда, Азар уже подписал контракт с мадридским "Реалом". По данным журналиста, условия этого контракта предусматривают, что бельгийский полузащитник получит 13 миллионов евро за 5 лет плюс до 3,5 миллионов евро в виде бонусов - 1 миллион за выигрыш испанской ЛаЛиги, 1 миллион евро за выигранный "Золотой мяч" и 1,5 миллиона за победу клуба в Лиге чемпионов.

По данным журналиста, Азар переберется в "Реал" уже летом. Он должен стать лицом рекламной кампании мадридского клуба уже в сезоне 2019-2020.

Напомним, что действующий контракт Эдена Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года, но стороны пока не договорились о его продлении. Ранее английские СМИ уже сообщали о переговорах "Челси" и "Реала": по их данным лондонский клуб потребовал у «Реала» 112 миллионов евро за 28-летнего бельгийского футболиста.

В сезоне 2018/19 Азар провел за «Челси» в премьер-лиге 22 матча, в которых забил 10 мячей.

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