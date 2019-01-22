«Кардифф» отменил тренировки из-за пропажи самолета Салы

Футбол 22 января 2019 18:40 Источник: Wales Online

Руководство «Кардиффа» приняло решение отменить все тренировки из-за пропажи самолета новичка клуба Эмилиано Салы с радаров, сообщает Wales Online.

По информации издания, «Кардифф» отменил тренировку, которая должна была состояться сегодня, 22 января и на которой должен был присутствовать сам Сала. Ближайшие тренировки также отменены до выяснения обстоятельств пропажи самолета с радара.

Напомним, Сала в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал за час до прибытия.

В следующем матче «Кардифф» 29 января на выезде сыграет с «Арсеналом», на данный момент неизвестно будет ли перенесена эта игра.

Из-за сложившейся ситуации «Нант» обратился к Федерации футбола Франции с просьбой перенести кубковый матч с «Сент-Этьеном». Просьба была одобрена.

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