«Борнмут» объявил о переходе 21-летнего защитника «Брентфорда» - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 21:09Источник: ФК «Борнмут»

«Борнмут» объявил о переходе 21-летнего защитника «Брентфорда»

Защитник «Брентфорда» Крис Мефем продолжит карьеру в «Борнмуте», сообщаю пресс-службы обоих клубов.

Подробности личного контракта и суммы сделки 21-летнего валлийца не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость защитника в восемь миллионов евро.

Мефем в составе «Брентфорда» в текущем сезоне принял участие в 22 играх чемпионшипа и забил один мяч.

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