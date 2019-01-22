«Борнмут» объявил о переходе 21-летнего защитника «Брентфорда»

Защитник «Брентфорда» Крис Мефем продолжит карьеру в «Борнмуте», сообщаю пресс-службы обоих клубов.
Подробности личного контракта и суммы сделки 21-летнего валлийца не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость защитника в восемь миллионов евро.
A big welcome to @c_meps 👏— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 22 января 2019 г.
He's signed a long-term deal with the club! ✍️#afcb 🍒https://t.co/T3vd037CYM
Мефем в составе «Брентфорда» в текущем сезоне принял участие в 22 играх чемпионшипа и забил один мяч.