Магомед Оздоев: Впереди еще два матча, которые мы постараемся выиграть

Футбол 22 января 2019 23:12 Источник: ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев – о поражении от «Локомотива» (1:3) в матче товарищеского турнира.

– Отрицательные эмоции после матча, проигрывать никому не хочется. Но таков футбол, если допускаешь ошибки, то пропускаешь. Нужно разобрать матч, посмотреть.

Это не просто товарищеская игра, а официальный турнир, где нужно было выигрывать. Впереди еще два матча, которые мы постараемся выиграть и победить в турнире.

Приятно, когда тренер национальной команды следит за тренировочным процессом. Думаю, он приехал посмотреть турнир, посмотреть на ребят, которые вызываются в сборную, – приводит слова Оздоева официальный сайт «Зенита».

Напомним, в следующем матче турнира «Локомотив» 25 января сыграет с «Ростовом», а «Зенит» в этот же день встретится со «Спартаком».