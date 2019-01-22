Маринато Гилерме: К концу сборов мы должны набрать отличную форму

Футбол 22 января 2019 23:18 Источник: ФК «Локомотив»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме – о победе над «Зенитом» (3:1) в матче товарищеского турнира.

«Получилась хорошая тренировка. Нужно продолжать в том же духе, показывать свои лучшие качества, играть агрессивно.

К концу сборов мы должны набрать отличную форму. Сейчас пока рано говорить о физике. Мы тренируемся первую неделю после отпуска, так что пока никто не готов на сто процентов», – приводит слова Гилерме официальный сайт «Локомотива».

Напомним, в следующем матче турнира железнодорожники 25 января сыграют с «Ростовом», а «Зенит» в этот же день встретится со «Спартаком».