«Сент-Этьен» отклонил предложение «Зенита» по Сельнесу

Футбол 23 января 2019 00:20 Источник: Le 10 Sport

Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» отклонил предложение «Зенита» по полузащитнику Уле Сельнесу, сообщает Le 10 Sport.

По информации издания, петербургский клуб предложил за 24-летнего хавбека сумму, не превышающую десять миллионов евро.

Зеленые отклонили предложение российской команды и предложили своему футболисту продлить контракт на улучшенных условиях.

По данным transfermarkt.de, текущее соглашение Сельнеса с «Сент-Этьеном» рассчитано до 30 июня 2020 года, а стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

Уле в текущем сезоне в составе французского клуба принял участие в 21-й игре во всех турнирах и отдал пять голевых передач. Также на его счету 23 матча и два гола за сборную Норвегии.