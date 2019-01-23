Диего Марадона: Надеюсь, самолет с Салой прилетел не в тот аэропорт - Советский спорт
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Футбол23 января 2019 10:56Источник: RMC SportАвтор: Сметанникова Дарья

Диего Марадона: Надеюсь, самолет с Салой прилетел не в тот аэропорт

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал информацию о пропаже частного самолета, на борту которого был его соотечественник Эмилиано Сала.

«Надеюсь, самолет прилетел не в тот аэропорт, и мы найдем всех, кто находился на борту, живыми, вот и все. Это ужасное невезение. Когда происходят подобные ситуации, я думаю обо всех перелетах в своей жизни», - приводит слова Марадоны RMC.

Два дня назад Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

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