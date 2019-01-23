СМИ: «Зенит» и «ПСЖ» близки к завершению трансфера Паредеса за 45 млн евро

Футбол 23 января 2019 12:00 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».

По информации Sport24.ru, сделка по трансферу 24-летнего аргентинца близка к завершению. Представители «Зенита», в частности исполнительный директор Павел Пивоваров, находятся в офисе «ПСЖ» в Париже.

Парижский клуб сделал новое предложение «Зениту» в размере 45 млн евро за трансфер Паредеса. «ПСЖ» также готов внести сумму в фонд солидарности УЕФА.

Отмечается, что окончательное решение о переходе полузащитника будет принимать высшее руководство «Зенита» в лице председателя ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Сегодня станет точно известно решение о трансфере Паредеса.

Паредес выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В 61 матче за команду он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.