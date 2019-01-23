Полиция Гернси выдвинула четыре версии произошедшего с самолетом Салы

Футбол 23 января 2019 14:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Воздушное судно пропало с радаров во время перелета через Ла-Манш.

Полиция Гернси сообщила о четырех версиях того, что произошло с самолетом, который пропал с радаров над Ла-Маншем в понедельник вечером. На нем из Нанта в Кардифф летел форвард Эмилиано Сала.

Первая версия: самолет где-то приземлился, но не выходит на связь.

Вторая версия: самолет сел на воду, а находившиеся на борту были подобраны проплывавшим мимо судном, но на контакт пока не выходили.

Третья версия: самолет опустился на воду, и находившиеся на борту воспользовались спасательной шлюпкой.

Четвертая версия: самолет разбился в результате удара о воду.

При этом приоритетной считается версия со спасательной шлюпкой.

Напомним, 28-летний форвард перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта». Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. В понедельник он летел в Уэльс, чтобы присоединится к новой команде.

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