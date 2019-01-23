Зе Луиш стал приоритетной трансферной целью «Фенербахче»

Футбол 23 января 2019 17:40 Источник: Milliyet Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может перебраться в чемпионат Турции.

«Фенербахче» обозначил Зе Луиша приоритетной трансферной целью. В переходе 27-летнего форварда заинтересован лично наставник турецкого клуба Эрсун Янал. Об этом сообщает Milliyet.

Напомним, что «Фенербахче» является соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы. После 18 туров чемпионата Турции команда идет на 15-м месте.

Напомним, что Зе Луиш в «Спартак» в июле 2015 года. Действующий контракт нападающего с московским клубом рассчитан до конца июня 2021 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел за красно-белых 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 1 результативную передачу.