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Футбол23 января 2019 20:18Источник: «Невские новости»

«Зенит» заинтересовался полузащитником «Сельты»

«Зенит» может подписать полузащитника «Сельты» Станислава Лоботку.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник, руководство «Зенита» рассматривает кандидатуру 24-летнего словака в качестве замены Леандро Паредесу.

Отмечается, что испанский клуб хочет получить за переход игрока около 30 миллионов евро.

Добавим, что Лоботка перешел в «Сельту» летом 2017 года за 5 миллионов евро из датского «Норшеллана». С тех пор он провел 56 матчей и сделал одну результативную передачу. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 25 млн евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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