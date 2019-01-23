Станислав Черчесов: Дефицит нападающих есть во всем мире

Футбол 23 января 2019 21:26 Источник: Sport24.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал принципы отбора форвардов в команду.

- Дефицит нападающих есть во всем мире. Другое дело, что мы не зацикливаемся на большом, маленьком (форварде). Это сборная, и мы ведь не раздаем здесь контракты. Мы берем тех, кто сегодня готов и может помочь. И опять же, (надо учитывать), с кем мы играем, когда играем. Вариант «А» должен быть, вариант «Б» должен быть. Сейчас сборы, карты мешаются, кто-то будет в лучшей форме, кто-то в худшей. Наша задача - внимательно наблюдать и быть объективными, - цитирует Черчесова Sport24.ru.

Ранее Черчесов оценил выступление национальной команды в 2018 году.