Олег Кононов: Откровенный разговор - самое важное между тренером и футболистом

Футбол 23 января 2019 23:26 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своем методе работы с футболистами.

- После каждой игры мы задаем футболистам определенные вопросы по игре. Ответы должны быть максимально откровенными. Это наша связь с игроком. Мы делаем нарезки с матчей, при помощи которых объясняем футболистам, где нужно доработать. Затем я могу вызвать игрока на беседу один на один, и он уже знает, что я от него хочу услышать.

Об этих письмах и беседах знаем только я и конкретный игрок. Некоторые футболисты сначала отказывались участвовать в опросах, но потом они постепенно начинали тоже работать, потому что откровенный разговор - самое важное между тренером и футболистом, - приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Ранее Кононов поделился мнением о полузащитнике красно-белых Аязе Гулиеве.