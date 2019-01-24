Анохин – о трансфере Ракицкого в «Зенит»: Украинские игроки страдают от политического барьера - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 07:25Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Анохин – о трансфере Ракицкого в «Зенит»: Украинские игроки страдают от политического барьера

Ранее сообщалось, что питерский клуб готов заплатить за игрока 14 млн евро.

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин высказался о возможном трансфере в "Зенит" защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

«Для такого игрока, как Ракицкий, престижно выступать за российский ведущий клуб. Ему хочется проявить себя в мировом футболе. Вопрос трансфера должен быть решением игрока и клуба.

Футбол обязан оставаться вне политики. Я знаю очень много украинских игроков. Все ребята абсолютно адекватные, и они страдают от того, что существуют некие политические барьеры», – цитируют Анохина "Известия".

Несколько дней назад Ракицкий прибыл в Турцию на зимние сборы донецкого клуба. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в УПЛ, забил 1 гол и получил 6 жёлтых карточек.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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