Анохин – о трансфере Ракицкого в «Зенит»: Украинские игроки страдают от политического барьера

Футбол 24 января 2019 07:25 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что питерский клуб готов заплатить за игрока 14 млн евро.

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин высказался о возможном трансфере в "Зенит" защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

«Для такого игрока, как Ракицкий, престижно выступать за российский ведущий клуб. Ему хочется проявить себя в мировом футболе. Вопрос трансфера должен быть решением игрока и клуба.

Футбол обязан оставаться вне политики. Я знаю очень много украинских игроков. Все ребята абсолютно адекватные, и они страдают от того, что существуют некие политические барьеры», – цитируют Анохина "Известия".

Несколько дней назад Ракицкий прибыл в Турцию на зимние сборы донецкого клуба. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в УПЛ, забил 1 гол и получил 6 жёлтых карточек.