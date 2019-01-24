Стала известна возможная причина исчезновения самолета с Салой

Футбол 24 января 2019 10:22 Источник: The Sun Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня утром возобновились поиски пропавшего самолета с аргентинским нападающим Эмилиано Салой.

Эксперты назвали возможную причину исчезновения самолета. Как сообщает The Sun, самолет мог упасть в результате обледенения на крыльях, что привело к его зависанию в воздухе и падению в море.

Как сообщает эксперты, сообщения Салы в групповой чат WhatsApp, где он писал, что «самолет вот-вот развалится», — это классические признаки обледенения на крыльях.

В выходные Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

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