Стали известны подробности травмы Неймара

Футбол 24 января 2019 10:44 Источник: ФК «Пари Сен-Жермен» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (2:0).

«ПСЖ» рассказал детали медицинского обследования бразильского форварда. Предварительное обследование диагностировало рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

Лечение и восстановление Неймара будет зависеть от его состояния в ближайшие дни. О сроках выздоровления форварда пока не сообщается.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 22 матчах «ПСЖ», в которых забил 20 мячей и сделал 10 голевых передач.