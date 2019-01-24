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Футбол24 января 2019 10:44Источник: ФК «Пари Сен-Жермен»Автор: Сметанникова Дарья

Стали известны подробности травмы Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (2:0).

«ПСЖ» рассказал детали медицинского обследования бразильского форварда. Предварительное обследование диагностировало рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

Лечение и восстановление Неймара будет зависеть от его состояния в ближайшие дни. О сроках выздоровления форварда пока не сообщается.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 22 матчах «ПСЖ», в которых забил 20 мячей и сделал 10 голевых передач.

#неймар#фк псж#фк страсбур#кубок франции по футболу#травмы#лига 1
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