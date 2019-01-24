Алексей Сафонов: В России полупустые стадионы, можно зарабатывать только на продаже футболистов - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 11:13Источник: «РИА Новости»Автор: Гичунцев Артур

Алексей Сафонов: В России полупустые стадионы, можно зарабатывать только на продаже футболистов

Ранее сообщалось, что "Зенит" может продать полузащитника Леандро Паредеса в "ПСЖ" за 45 млн евро.

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о финансовых трудностях отечественных клубов.

«Клубы поняли, что футбол – это бизнес. Если берешь футболиста, потом его желательно еще и продать. Если бы у нас был такой телепродукт, как Англии, где телеправа стоят больше миллиарда евро и все команды получают от них серьезные деньги, все могло бы быть по-другому. Но в России полупустые стадионы, можно зарабатывать только на раскрутке и дальнейшей продаже футболистов.

Кризис повлиял на то, что серьезные люди перестали кидать деньги на ветер. Тем более, появилось много специализированных программ и других возможностей узнать больше о футболисте. Это раньше любой грузин мог сказать, что он обязательно играл в тбилисском «Динамо», а армянин обязательно был из «Арарата». Сейчас такое невозможно», – приводит слова Сафонова агентство "РИА Новости".

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