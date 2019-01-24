Полузащитник «Анжи» Савичев может стать игроком «Енисея»

Футбол 24 января 2019 11:30 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник Константин Савичев попал в сферу интересов «Енисея». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, Савичев проходил просмотр в тульском «Арсенале» и понравился тренерскому штабу команды. Однако у «Арсенала» свободно только одно заявочное место, которое держится для подписания иностранного центрального защитника.

В трансфере Савичева в «Енисей» заинтересован тренерский штаб красноярского клуба. В декабре сам футболист сообщал, что у него есть варианты продолжения карьеры в клубах российской премьер-лиги.

В первой половине сезона Савичев провел 14 матчей за «Анжи», но результативными действиями не отметился.

Ранее 24-летний полузащитник выступал за «Спартак» и «Спартак-2», а также «СКА-Хабаровск».