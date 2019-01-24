Председатель «Кардиффа» - о Сале: Все указывает на трагическую катастрофу

Футбол 24 января 2019 12:18 Источник: Sky Sports Автор: Сметанникова Дарья

В понедельник с радаров пропал частный самолет, в котором летел новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

Председатель «Кардиффа» Мехмет Далман прокомментировал ситуацию с поисками пропавшего самолета, которые продолжаются три дня.

«Мы продолжаем собирать данные, чтобы попытаться понять, что произошло. Все указывает на трагическую катастрофу. Мы будем продолжать надеяться и молиться. Но мы должны быть реалистами, все сейчас выглядит плохо. «Кардифф» не имеет к полету никакого отношения. Клуб предложил Сале организовать поезд из Нанта в Париж, затем из Парижа в аэропорт Хитроу, а оттуда в Кардифф. Но игрок решил сделать иначе, чтобы добраться намного быстрее», - приводит слова Далмана Sky Sports.

В выходные Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

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