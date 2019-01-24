Паредес тренируется с «Зенитом», несмотря на возможный переход в «ПСЖ» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол24 января 2019 12:24Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

Паредес тренируется с «Зенитом», несмотря на возможный переход в «ПСЖ»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредеса проводит тренировку вместе с командой, несмотря на возможный переход в «ПСЖ».

«Утром работаем по группам: сперва в тренажерном зале, затем на поле», - говорится в сообщении «Зенита» под фотографией Паредеса.

Ранее сообщалось, что сделка «ПСЖ» по трансферу 24-летнего аргентинца близка к завершению. Парижский клуб сделал новое предложение «Зениту» в размере 45 млн евро за трансфер Паредеса.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#паредес леандро#фк зенит#фк псж#Возможные трансферы#рпл#лига 1#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта