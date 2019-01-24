Паредес тренируется с «Зенитом», несмотря на возможный переход в «ПСЖ»

Футбол 24 января 2019 12:24 Источник: ФК «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредеса проводит тренировку вместе с командой, несмотря на возможный переход в «ПСЖ».

«Утром работаем по группам: сперва в тренажерном зале, затем на поле», - говорится в сообщении «Зенита» под фотографией Паредеса.

Утром работаем по группам: сперва в тренажерном зале, затем на поле #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/KzwFXo0ru8 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 24 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что сделка «ПСЖ» по трансферу 24-летнего аргентинца близка к завершению. Парижский клуб сделал новое предложение «Зениту» в размере 45 млн евро за трансфер Паредеса.