Спасатели продолжают поиски самолета, на котором находился Сала

Футбол 24 января 2019 13:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В понедельник в районе Нормандских островов с радаров пропал самолет Piper Malibu, на котором находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

В четверг утром спасатели возобновили поисково-спасательную операцию по обнаружению самолета с аргентинским футболистом.

Спасатели до сих пор не нашли следов от самолета и сосредоточились на поисках в прибрежных районах Нормандских островов. Существует надежда, что самолет приземлился на воду, а находившиеся на борту Сала и британский пилот Дэйв Ибботсон воспользовались спасательным плотом.

В выходные Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ