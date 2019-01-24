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Футбол24 января 2019 13:23Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Спасатели продолжают поиски самолета, на котором находился Сала

В понедельник в районе Нормандских островов с радаров пропал самолет Piper Malibu, на котором находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

В четверг утром спасатели возобновили поисково-спасательную операцию по обнаружению самолета с аргентинским футболистом.

Спасатели до сих пор не нашли следов от самолета и сосредоточились на поисках в прибрежных районах Нормандских островов. Существует надежда, что самолет приземлился на воду, а находившиеся на борту Сала и британский пилот Дэйв Ибботсон воспользовались спасательным плотом.

В выходные Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

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