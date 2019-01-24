Полузащитник Савичев стал игроком «Енисея» (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол24 января 2019 13:56Источник: ФК «Енисей»Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник Савичев стал игроком «Енисея» (видео)

«Енисей» в своем твиттере сообщил о переходе в команду полузащитника Константина Савичева, который ранее играл в «Анжи».

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 14 матчей за «Анжи», в которых не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что Савичев проходит просмотр в тульском «Арсенале».

Савичев ранее защищал цвета «Спартака» и «Спартака-2», а также «СКА-Хабаровска».

Таблица трансферов РПЛ здесь

#савичев константин#фк енисей#рпл#фк анжи#Свершившиеся трансферы#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта