Полузащитник Савичев стал игроком «Енисея» (видео)

«Енисей» в своем твиттере сообщил о переходе в команду полузащитника Константина Савичева, который ранее играл в «Анжи».
24-летний полузащитник Константин Савичев подписал контракт с "Енисеем".— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 24 января 2019 г.
Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/YH8PhwWQBz
В текущем сезоне 24-летний футболист провел 14 матчей за «Анжи», в которых не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что Савичев проходит просмотр в тульском «Арсенале».
Савичев ранее защищал цвета «Спартака» и «Спартака-2», а также «СКА-Хабаровска».