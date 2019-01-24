Полузащитник Савичев стал игроком «Енисея» (видео)

Футбол 24 января 2019 13:56 Источник: ФК «Енисей» Автор: Сметанникова Дарья

«Енисей» в своем твиттере сообщил о переходе в команду полузащитника Константина Савичева, который ранее играл в «Анжи».

24-летний полузащитник Константин Савичев подписал контракт с "Енисеем".



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/YH8PhwWQBz — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 24 января 2019 г.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 14 матчей за «Анжи», в которых не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что Савичев проходит просмотр в тульском «Арсенале».

Савичев ранее защищал цвета «Спартака» и «Спартака-2», а также «СКА-Хабаровска».