Участник поисков Салы: Шансов найти кого-либо в живых нет - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 16:36Источник: ITVАвтор: Сметанникова Дарья

Участник поисков Салы: Шансов найти кого-либо в живых нет

В понедельник в районе Нормандских островов с радаров пропал самолет Piper Malibu, на котором находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

В четверг утром спасатели возобновили поисково-спасательную операцию по обнаружению самолета с аргентинским футболистом.

Участник поисков пропавшего самолета – пилот Майк Тидд рассказал о ходе операции.

«Мы очень хорошо прочесали всю зону. Шансов найти кого-либо в живых нет никаких. Единственное, что мы можем сделать сейчас, это определить место, в котором самолет вошел в воду. В этом случае самым эффективным окажется радар», - цитирует Тидда ITV News Channel.

В выходные Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

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