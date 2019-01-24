«Атланта Юнайтед» объявила о переходе Мартинеса из «Ривер Плейта»

Футбол 24 января 2019 18:43

Полузащитник «Ривер Плейта» Гонсало Мартинес перешел в «Атланту», сообщает пресс-служба американского клуба.

Подробности трансфера и личного контракта 25-летнего аргентинца не разглашаются. Известно только то, что хавбек подписал долгосрочное соглашение с командой Франка де Бура.

По данным transfermarkt.de, футболист года Южной Америки-2018 обошелся действующему чемпиону MLS в 13,2 миллиона евро, при этом оценивается в 20 миллионов евро.

Мартинес – воспитанник Уракана», откуда перешел в «Ривер Плейт» зимой 2015 года за четыре миллиона евро. На его счету 143 игры, 29 мячей и 26 передач за «Ривер Плейт», а также два матча и один гол за сборную Аргентины.