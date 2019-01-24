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Футбол24 января 2019 19:00

Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с Салой на борту

Полиция острова Гернси, который находится в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией, объявила, что поиск пропавшего частного самолета, на борту которого находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала прекращен.

Сала в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

Поисково-спасательные работы длились два дня. За это время воздушные и морские активы Франции, Великобритании и Нормандских островов обследовали более трех тысяч квадратных километров.

Сообщается, что шансы на выживание у находящихся на борту самолета невероятно низкие.

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