L’Equipe: «ПСЖ» договорился с «Зенитом» о переходе Паредеса за 47 млн евро - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 19:23Источник: L'Equipe

L’Equipe: «ПСЖ» договорился с «Зенитом» о переходе Паредеса за 47 млн евро

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в ближайшее время станет игроком французского «Пари Сен-Жермен», сообщает L’Equipe.

По информации издания, парижане договорились с руководством петербургской команды о переходе 24-летнего аргентинца за 47 миллионов евро.

Сообщается, что хавбек подпишет соглашение с «ПСЖ», рассчитанное на 4,5 года, после прохождения медицинского обследования.

Напомним, Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро. В составе российской команды аргентинец принял участие в 61-й игре во всех турнирах, забил десять мячей и отдал 15 результативных передач.

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