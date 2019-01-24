Сергей Балахнин: Попов и Еременко – легионеры, и это будет проблемой для «Ростова»

Футбол 24 января 2019 21:18 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин – о трансферной компании команды Валерия Карпина.

– Как вы оцениваете зимнюю трансферную кампанию «Ростова»?

– Пока еще рано давать оценки. Мы увидели только одну игру. К тому же не исключено, что еще будут трансферы. Возможно, кто-то покинет команду.

– «Ростов» недавно купил Ивелина Попова из «Спартака». Что об этом думаете?

– Это качественный футболист, но как он будет играть в новой команде, не знаю. Нюансов много, поэтому трудно оценить в полной мере этот переход.

– Что касается Романа Еременко, это удачный трансфер для «Ростова»?

– Здесь та же картина, что и с Поповым. Это хороший футболист, и говорить об этом не надо. Его все знают и видели, но опять же это все субъективно. Оба эти футболиста всегда выступали в топ-командах. А «Ростов» все-таки не топ-клуб.

Здесь есть другие вещи. Как ребята себя проявят – не берусь сказать, но хочу пожелать им удачи, чтобы они показали себя как можно лучше. Надо смотреть и ждать.

– Эти ребята являются легионерами. Видите в этом минус?

– Конечно. Это проблема. У «Ростова» есть исландцы, шведы, другие легионеры, и тут берут еще двух иностранцев! Естественно, будут какие-то напряги, – приводит слова Балахнина «Евро-футбол.ру».