Капитан «Нанта»: Минуты молчания не будет, мы верим, что Сала жив

Футбол 24 января 2019 23:32 Источник: ФК "Нант"

Капитан «Нанта» Валентен Ронжье заявил, что клуб не будет устраивать минуту молчания в связи с исчезновением самолета, на борту которого находился экс-форвард «канареек» Эмилиано Сала.

«Мы не сделаем ни минуты молчания, ни минуты аплодисментов, потому что у нас все еще есть надежда», – приводит слова Ронжье официальный сайт «Нанта».

«Об этом тяжело говорить. Его исчезновение причиняет нам боль, мы должны оставаться едины». «Нант» – это семья», – заявил президент клуба.

На днях Сала подписал контракт с «Кардиффом». Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

Поисково-спасательные работы длились два дня. За это время воздушные и морские активы Франции, Великобритании и Нормандских островов обследовали более четырех тысяч квадратных километров. Сегодня, 24-я января полиция объявила о прекращении поиска.

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