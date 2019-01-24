Капитан «Нанта»: Минуты молчания не будет, мы верим, что Сала жив - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол24 января 2019 23:32Источник: ФК "Нант"

Капитан «Нанта»: Минуты молчания не будет, мы верим, что Сала жив

Капитан «Нанта» Валентен Ронжье заявил, что клуб не будет устраивать минуту молчания в связи с исчезновением самолета, на борту которого находился экс-форвард «канареек» Эмилиано Сала.

«Мы не сделаем ни минуты молчания, ни минуты аплодисментов, потому что у нас все еще есть надежда», – приводит слова Ронжье официальный сайт «Нанта».

«Об этом тяжело говорить. Его исчезновение причиняет нам боль, мы должны оставаться едины». «Нант» – это семья», – заявил президент клуба.

На днях Сала подписал контракт с «Кардиффом». Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

Поисково-спасательные работы длились два дня. За это время воздушные и морские активы Франции, Великобритании и Нормандских островов обследовали более четырех тысяч квадратных километров. Сегодня, 24-я января полиция объявила о прекращении поиска.

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ

#лига 1#апл#фк нант#фк кардифф сити#сала эмилиано
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта