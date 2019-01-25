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Футбол25 января 2019 07:46Источник: Sky Sport ItaliaАвтор: Гичунцев Артур

В Италии сообщили, что Иванович может перейти в «Ювентус»

Такой информацией располагает Sky Sport Italia.

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа намерен сменить клубную прописку, о чем сообщил руководству. Чемпион Италии уже приступил к поиску его замены и рассматривает защитника сине-бело-голубых.

Отмечается, что "Юве" также проявляет интерес к бывшим футболистам "Зенита" – Мартину Шкртелу ("Фенербахче) и Бруну Алвешу ("Парма"). Последний вариант усиления состава – Мартин Касерес ("Лацио"), ранее выступавший за "Ювентус" с 2012 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что 34-летний Иванович получил предложение от "Барселоны".

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