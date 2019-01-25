Глушаков может оставить жену без жилья

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выставил на продажу дом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Жена Глушакова – Дарья в скором времени может остаться без жилья. Футболист красно-белых выставил общий с супругой двухэтажный особняк в Истре на продажу, предварительно переписав его на свою мать.
Цена дома составляет 300 млн рублей, площадь здания – 550 квадратных метров.
Напомним, Денис и Дарья на данный момент находятся в состоянии бракоразводного процесса. История о конфликте капитана «Спартака» с супругой стала обсуждаема после того, как Дарья выложила в сеть видео, где Денис в компании девушки посещает баню. Позже в Интернете появились аудиозаписи с угрозами футболиста в адрес Дарьи.