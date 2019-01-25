«ПСЖ» может сегодня объявить о переходе Паредеса, семья игрока уже в Париже - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 12:49Источник: ESPNАвтор: Липкин Антон

«ПСЖ» может сегодня объявить о переходе Паредеса, семья игрока уже в Париже

Сторонам осталось согласовать последние детали трансфера.

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может уже в пятницу стать игроком «Пари Сен-Жермен», сообщает ESPN.

24-летний аргентинец подпишет долгосрочный контракт, срок которого составит как минимум четыре года. Стороны почти обо всем договорились, осталось согласовать последние детали перехода.

Напомним, Паредес отправился с «Зенитом» на сбор в Доху, однако его семья уже приехала в Париж.

«ПСЖ» рассчитывает объявить о трансфере как можно скорее. За переход полузащитника «Зенит» получит около 50 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что на Паредеса также претендует «Челси», однако «ПСЖ» выиграл борьбу за игрока, который призван заменить в составе команды получившего травму итальянца Марко Верратти и покидающего клуб в конце сезона Адриена Рабьо.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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