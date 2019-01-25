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Футбол25 января 2019 13:46Источник: Телеканал «360°»Автор: Липкин Антон

Танкреди Палмиери: Паредес не стоит 47 миллионов евро

Полузащитник «Зенита» близок к переходу в «ПСЖ».

Известный журналист CNN и BeIN Sports Танкреди Палмиери прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в «Пари Сен-Жермен» за 47 миллионов евро.

«Думаю, что эта сумма гораздо больше, чем ПСЖ собирается заплатить, – приводит слова итальянца официальный сайт телеканала «360°». – Слышал, что ПСЖ собирался заплатить 35-37 миллионов евро, не больше.

Если «Зенит» действительно продаст Паредеса за 47 миллионов, то они совершат отличную сделку, потому что он пока привлекателен, но столько не стоит».

Напомним, в пятницу ESPN сообщил о том, что «ПСЖ» близок к завершению сделки о переходе аргентинца. Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро.

#рпл#фк зенит#паредес леандро#лига 1#фк псж#палмиери танкреди#Возможные трансферы#Футбол-Россия
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