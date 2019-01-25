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Футбол25 января 2019 15:32Источник: ФК «Балтика»Автор: Липкин Антон

Касаев покинул «Балтику», отказавшись от премиальных

32-летний полузащитник выступал за команду на правах аренды.

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев покинул «Балтику», за которую выступал на правах аренды. Как сообщает официальный сайт клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

При этом 32-летний игрок отказался от требования выплаты премиальных. Эти средства пойдут на развитие детско-юношеского футбола.

В составе «Балтики» Касаев провел 22 матча, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Добавим, что срок контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что Касаев может продолжить сезон в «Сочи», который занимает в турнирной таблице ФНЛ шестое место, набрав одинаковое количество очков с идущими выше «Чертаново» и «Нижним Новгородом».

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