Паредес в пятницу пройдет медосмотр для «ПСЖ» в Дохе - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 16:07Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Паредес в пятницу пройдет медосмотр для «ПСЖ» в Дохе

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес близок к переходу в «ПСЖ».

Как сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси, сегодня, 25 января, 24-летний аргентинец пройдет медицинское обследование в Дохе, в тренировочном центре Aspire, где «Зенит» проводит сборы.

Сообщается, что трансфер Паредеса в «ПСЖ» обойдет в 40 млн евро, еще 5 млн «Зенит» может получить в виде бонусов.

Контракт Паредеса с парижским клубом будет рассчитан на 4,5 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на Паредеса также претендует «Челси», однако «ПСЖ» выиграл борьбу за игрока, который призван заменить в составе команды получившего травму итальянца Марко Верратти и покидающего клуб в конце сезона Адриена Рабьо.

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