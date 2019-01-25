Паредес в пятницу пройдет медосмотр для «ПСЖ» в Дохе

Футбол 25 января 2019 16:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес близок к переходу в «ПСЖ».

Как сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси, сегодня, 25 января, 24-летний аргентинец пройдет медицинское обследование в Дохе, в тренировочном центре Aspire, где «Зенит» проводит сборы.

Сообщается, что трансфер Паредеса в «ПСЖ» обойдет в 40 млн евро, еще 5 млн «Зенит» может получить в виде бонусов.

Контракт Паредеса с парижским клубом будет рассчитан на 4,5 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на Паредеса также претендует «Челси», однако «ПСЖ» выиграл борьбу за игрока, который призван заменить в составе команды получившего травму итальянца Марко Верратти и покидающего клуб в конце сезона Адриена Рабьо.