Месси призвал продолжить поиски пропавшего самолета с Салой

Футбол 25 января 2019 16:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В понедельник в районе Нормандских островов с радаров пропал самолет Piper Malibu, на котором находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в своем инстаграме призвал полицию продолжить поиски самолета, на борту которого был его соотечественник Сала.

«Пока остается хоть какая-то надежда, прошу вас – пожалуйста, не прекращайте поиски Эмилиано. Все мои силы и поддержка с его родными и друзьями», - написал Месси.

Напомним, В выходные Сала подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года. Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

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