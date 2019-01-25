Более 5 тысяч иностранцев, приехавших на ЧМ-2018, остаются в России нелегально - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 16:58Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

Более 5 тысяч иностранцев, приехавших на ЧМ-2018, остаются в России нелегально

Руководитель миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин сообщил, что более пяти тысяч иностранных граждан, приехавших на чемпионат мира в России, остаются в стране нелегально.

«На 31 декабря прошлого года граждан (приехавших на ЧМ), которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тысяч, но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысячи.

Мы проводим мероприятия, направленные на их выявление, я надеюсь, что все они к 30 марта будут выдворены», - цитирует Краюшкина РИА Новости.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции.

#чм-2018
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