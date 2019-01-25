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Футбол25 января 2019 17:52Источник: ПФК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

«Тюмень» арендовала полузащитника ЦСКА Гордюшенко

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко продолжит карьеру в «Тюмени», которая выступает в ФНЛ.

Гордюшенко перейдет в «Тюмень» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, ранее из ЦСКА в аренду ушли Тимур Жамалетдинов («Лех») и Хетаг Хосонов («Тамбов»).

«Тюмень» после 24 туров ФНЛ занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

21-летний Гордюшенко в нынешнем сезоне провел пять матчей за ЦСКА, в которых сделал одну результативную передачу.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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