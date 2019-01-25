«Тюмень» арендовала полузащитника ЦСКА Гордюшенко

Футбол 25 января 2019 17:52 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко продолжит карьеру в «Тюмени», которая выступает в ФНЛ.

Гордюшенко перейдет в «Тюмень» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает на официальном сайте ЦСКА.

⚡✍ Автор первого в истории гола на #ВЭБарена Астемир Гордюшенко завершит сезон в Тюмени https://t.co/xbaH8fsZEE pic.twitter.com/yLiUv8myLI — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 25 января 2019 г.

Напомним, ранее из ЦСКА в аренду ушли Тимур Жамалетдинов («Лех») и Хетаг Хосонов («Тамбов»).

«Тюмень» после 24 туров ФНЛ занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

21-летний Гордюшенко в нынешнем сезоне провел пять матчей за ЦСКА, в которых сделал одну результативную передачу.