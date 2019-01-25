Анатолий Хованцев: Нельзя говорить, что у нас наступил какой-то спад

Футбол 25 января 2019 19:14 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты мужской команды в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.

- Трасса очень скоростная, плюс высота. Большинство спортсменов подходили к рубежу с большой долей риска и старались быстро стрелять. В этом и есть проблема. Высота даже в таких идеальных условиях накладывает определенный отпечаток на стрельбу, особенно из положения стоя. Наверное, видели, что многие промахивались. В это число попали, к сожалению, и мы.

Мы провалили гонку. Лучшими были норвежцы и французы. Думаю, что в зачете Кубка нации австрийцы нас обойдут или приблизятся. При нормальной стрельбе с одним промахом мы были бы гораздо выше. Это биатлон. Нельзя говорить, что у нас наступил какой-то спад. Это всего одна гонка. Посмотрим, что будет в пасьюте и в масс-старте, - рассказал Хованцев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что лучшим из российских биатлонистов в этой гонке стал Евгений Гараничев, который показал 21-й результат. Александр Логинов финишировал 26-м, Александр Поварницын – 30-й, Матвей Елисеев – 39-й, Дмитрий Малышко – 52-й, Эдуард Латыпов – 98-й.