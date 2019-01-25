Танкреди Палмиери: Вероятно, Головин сожалеет о переходе в «Монако»

Футбол 25 января 2019 19:27 Источник: Телеканал «360°»

Итальянский журналист beIN Sports Танкреди Палмиери считает, что российский полузащитник Александр Головин, вероятно, сожалеет о своем переходе в «Монако».

- Вероятно, он сожалеет о переходе в «Монако». «Челси» не предлагал сильно меньше, чем «Монако». Но было непредсказуемо, что такое случится. Он не должен спасать в этой ситуации себя, он должен помочь команде, и это лучшее решение для него. Если упустишь ситуацию - не спасешь себя. Головин пришел из другой страны, есть сложности, но ты молодой игрок, но сдаваться не стоит, - приводит слова Палмиери телеканал «360».

Ранее стало известно, что вице-президент «Монако» Вадим Васильев договорился с португальским тренером Леонарду Жардимом о подписании контракта до июня 2021 год.

Напомним, после увольнения Жардима «Монако» возглавил Тьерри Анри. Накануне стало известно, что работа Анри приостановлена из-за неудовлетворительных результатов.

«Монако» после 21-го тура лиги 1 занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.