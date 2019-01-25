Танкреди Палмиери: Вероятно, Головин сожалеет о переходе в «Монако» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол25 января 2019 19:27Источник: Телеканал «360°»

Танкреди Палмиери: Вероятно, Головин сожалеет о переходе в «Монако»

Итальянский журналист beIN Sports Танкреди Палмиери считает, что российский полузащитник Александр Головин, вероятно, сожалеет о своем переходе в «Монако».

- Вероятно, он сожалеет о переходе в «Монако». «Челси» не предлагал сильно меньше, чем «Монако». Но было непредсказуемо, что такое случится. Он не должен спасать в этой ситуации себя, он должен помочь команде, и это лучшее решение для него. Если упустишь ситуацию - не спасешь себя. Головин пришел из другой страны, есть сложности, но ты молодой игрок, но сдаваться не стоит, - приводит слова Палмиери телеканал «360».

Ранее стало известно, что вице-президент «Монако» Вадим Васильев договорился с португальским тренером Леонарду Жардимом о подписании контракта до июня 2021 год.

Напомним, после увольнения Жардима «Монако» возглавил Тьерри Анри. Накануне стало известно, что работа Анри приостановлена из-за неудовлетворительных результатов.

«Монако» после 21-го тура лиги 1 занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

#лига 1#фк монако#головин александр сергеевич#Футбол-Россия#палмиери танкреди
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта