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Футбол25 января 2019 23:03Источник: RMC Sport

Паредес прошел медицинское обследование для перехода в «ПСЖ»

Аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в ближайшее время должен подписать контракт с «ПСЖ».

Как сообщает журналист RMC Sport Сабер Десфарж, аргентинец успешно прошел медицинское обследование, и теперь ему остается только поставить свою подпись под соглашением с французским клубом, рассчитанным на четыре с половиной года.

Напомним, что 24-летний Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл 22 встречи за «Зенит», записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что трансфер Паредеса обойдется «ПСЖ» в 40 миллионов евро, еще 5 миллионов «Зенит» сможет получить в виде различных бонусов.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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