Юрий Семин: Гол Баринова в игре с «Ростовом» – это шедевр! (видео)

Футбол 26 января 2019 00:29 Источник: ФК «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о победе над «Ростовом» (1:1, 4:3 – по пен.) в товарищеском турнире.

– Первый тайм был более целостным. Голов не было, но команда показала неплохое качество игры. Второй тайм похуже. В целом, этот матч провели хуже, чем игру с «Зенитом». Футболисты подустали. Это сборы, нормальная ситуация, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».

– «Ростов» не позволил сыграть так, как играли против «Зенита»?

– «Ростов» хорошо действует в обороне и на контратаках. Но мы блокировали практически все контратаки, хотя и сами не могли забить.

– Как вам Фарфан и Рыбус?

– Они должны играть лучше уже сейчас.

– Баринов часто пробует бить через себя. Поощряете его инициативу?

– Гол Баринова – это шедевр. Он хорошо использовал ситуацию и сложился после достаточно сложной передачи. Пусть каждый раз так бьет и забивает. Это импровизация, которой нельзя научить. Она либо есть, либо нет.

– К матчу со «Спартаком» будет особая подготовка?

– Готовимся по намеченной программе. Снижать или увеличивать нагрузку не планируем.